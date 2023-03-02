خاصية تسمح للآباء بمنع أبنائهم مشاهدة محتوى غير آمن على "تيك توك"
أكد القائمون على تطبيق "تيك توك" أنهم يطورون أداة ستسمح للأبوين بمنع أبنائهم المراهقين من مشاهدة محتويات تتضمن مقاطع أو وسوماً بعينها في التطبيق الذي تُنشر عليه مقاطع قصيرة.
وأوضح القائمون أن "التطبيق سيستشير المنظمات الأسرية والشبابية والمدنية في مرحلة تصميم الأداة".
وأفاد التطبيق أن "الأبوين سيستطيعان أن يضعا حدوداً زمنية مخصصة لاستخدام أبنائهما المراهقين للتطبيق، بحسب كل يوم من أيام الأسبوع".
وأعلن التطبيق عن "طرح ميزات جديدة لمساعدة المستخدمين في تحديد المدة الزمنية التي يمضونها في تصفح التطبيق".
وذكر التطبيق في تدوينة أن "حداً زمنياً تلقائياً سيسري على حسابات المستخدمين الأقل من 18 عاماً بواقع ساعة واحدة يومياً، حيث سيحتاج المراهقون إلى إدخال رمز سري لمواصلة تصفح التطبيق".
وأضاف التطبيق: أن "اختار المراهقون الاستغناء عن الحد الزمني اليومي وتصفحوا تيك توك لأكثر من 100 دقيقة يومياً، فسيعرض التطبيق تنبيهاً يحثهم على وضع حدود زمنية".
يشار إلى أن "تيك توك" واجه انتقادات كثيرة لعدم بذل جهود كافية لحماية المراهقين من التعرض للمحتوى غير اللائق، مما أدى إلى حظره في بعض الدول.
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