02-03-2023
القطارات تستأنف نقل الركاب تزامناً مع عودة دوام الجامعات
أفادت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن "المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تستأنف تشغيل قطارات نقل الركاب على محور طرطوس - اللاذقية وبالعكس، اعتباراً من يوم السبت القادم 4 آذار 2023".
وأوضحت الوزارة، أن "ذلك يأتي تزامناً مع عودة دوام الجامعات، وبما يتناسب مع مواعيد دوام الطلاب ومعظم المواطنين، ووفق نفس لائحة الأسعار، مع الاستمرار بالتخفيضات التي تشمل العديد من الشرائح".
يُذكر أنه عقب زلزال 6 شباط الماضي أوقفت الوزارة النقل بالقطارات على كامل شبكة السكك الحديدية كإجراء احترازي، لتقوم بإجراء الكشوف اللازمة، بحسب ما نشرته صفحة الوزارة الرسمية على "فيسبوك" حينها.
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