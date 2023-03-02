02-03-2023
وفاة شقيقين دون الـ4 سنوات جراء حريق بريف دمشق
Image
توفي شقيقان دون الأربع سنوات، الخميس، جراء حريق اندلع في منزلهم بريف دمشق.
وقالت وزارة الداخلية، إن "حريقاً نشب ضمن منزل في قرية التواني التابعة لمنطقة شرطة القطيفة، ما أدّى لوفاة طفلين الأول يدعى (محمد) ويبلغ من العمر 4 سنوات، والثاني يدعى (حازم) يبلغ من العمر سنتين ونصف، أثناء غياب ذويهما عن المنزل".
وذكرت الوزارة في منشور على "فيسبوك"، أن "الحريق أخمد ونقل المتوفيان إلى أحد مشافي ريف دمشق، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".
يُذكر أنه في تشرين الثاني الماضي، توفيت طفلتان، جراء اندلاع حريق مدفأة داخل منزل عربي ضمن مزارع بلدة "جسرين" بريف دمشق.
إضافة تعليق جديد