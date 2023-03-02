فايروس الغيابات يضرب كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
يستقبل ملعب "سانتياغو برنابيو" قلعة الفريق الأبيض الملكي، القمة النارية بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.
وتنطلق صافرة بداية الكلاسيكو اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دمشق، وهي ثالث مواجهات الفريقين هذا الموسم في مختلف المسابقات.
ويطمح ريال مدريد لتوجيه ضربة قاسية لبرشلونة بإسقاطه للمباراة الثالثة على التوالي، وإدخال الجانب الكتالوني في نفق مظلم قد يتسبب لفريق البلوغرانا لحالة من الانهيار التام فيما تبقي من الموسم الحالي.
و رغم افتقاده لخدمات الثلاثي بيدري وروبرت ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي بداعي الإصابة، سيطمح الفريق الكتالوني لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم قبل موقعة الإياب على ملعبه سبوتيفاي كامب نو وإيقاف سلسلة النتائج المخيبة للآمال.
ولن تكون الغيابات لن تكون حكراً على الضيوف، فأصحاب الأرض سيدخلون المواجهة مفتقدين لخدمات فيرلان ميندي، ودافيد ألابا.
ويعد برشلونة الفريق الأكثر تتويجاً بكأس ملك إسبانيا برصيد 31 لقباً، على الجانب المقابل يحل ريال مدريد في المركز الثالث على سلم المتوجين بواقع 19 لقباً.
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