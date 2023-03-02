تعليق عمل سد تشرين على الفرات شمالي سوريا

أوقفت الإدارة العامة للسدود في شمال وشرق سوريا، عمل سد تشرين بشكل كامل لمدة أسبوع، بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر على عمل السدود.



وأفادت رئيسة مكتب الطاقة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمل خزيم، لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، قائلة: “اتخذت الإدارة العامة للسدود في شمال وشرق سوريا، قرارا بإيقاف عمل سد تشرين بشكل كامل لمدة أسبوع، ابتداء من الأول من مارس ولغاية الـ 8 من مارس الجاري”.

وأوضحت خزيم، أن إيقاف عمل السد جاء نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، وارتباطه بعمل السدود وضح المياه عبرها.



ونفت خزيم كافة المعلومات التي تفيد بفتح تركيا لمجاري المياه من نهر الفرات إلى الأراضي السورية، قائلة: “هذا أمر عار عن الصحة، فمنسوب المياه ضعيف، ولم يتغير منذ عام تقريبا، ونتيجة لتدني منسوب المياه تعمل السدود بشكل ضعيف، بإنتاج ما يقارب 125 ميغا كمتوسط”.

واختتمت قائلة: “نهيب بالأخوة المواطنين أنه سيتم إيقاف سد تشرين بشكل كامل وسيتم قطع التيار الكهربائي لمدة أسبوع فقط، مع الحفاظ على استمرار مياه الشرب والري، التي لن تتأثر بإيقاف عمل السد”.

المصدر: RT