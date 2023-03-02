02-03-2023
مقتل سيدة أربعينية وطفلها ضمن منزلها في اللاذقية
قتلت سيدة وطفلها ضمن منزلهما بحي بساتين الريحان قرب ساحة العيد في اللاذقية. وذلك حسبما ذكرت وزارة الداخلية.
وفي التفاصيل: أعلم قسم شرطة مدينة اللاذقية الشرقي في الساعة 11.00 من تاريخه بحصول جريمة قتل لأم وطفلها من قبل الجوار بعد سماع صراخ ابنها وابنتها اللذان استيقظا وشاهدا جــثة أمهما وشقيقهما الأصغر مقتولين.
على الفور توجهت دورية من القسم إلى المكان المذكور وحضرت الأدلة الجنائية من فرع الأمن الجنائي مع هيئة الكشف الطبي والقضائي والاسعاف وشوهدت جـثة الأم (جهيدة ل) مواليد 1976 ضمن أرض غرفة النوم وجثة طفلها (حسن) مواليد 2018 ضمن أرض الصالون.
تم نقل جـثتي الأم والطفل إلى مشفى اللاذقية الوطني ومباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة والفاعل.
إضافة تعليق جديد