الجيش العراقي يعلن تصفية 17 إرهابياً في الأنبار

أعلن الجيش العراقي، الأربعاء، تصفية 3 قياديين في تنظيم "داعش" من بين 17 إرهابياً قتلوا في عملية عسكرية في الأنبار غربي البلاد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول: "لدينا عمليات نوعية واستباقية بشكل يومي تقريباً، آخرها العملية التي نفذت في منطقة عكاشات شرق قضاء الرطبة في الأنبار، من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، حيت أدت إلى قتل 17 إرهابياً، نعتقد أن بينهم 3 قيادات للتنظيم الإرهابي".

وأكد رسول أنّ "تنظيم داعش في انحسار، وقدراته تراجعت بشكل كبير بعد الضربات التي تلقاها، والخطط التي وضعت بمتابعة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".

كما أشار إلى أنّ "عناصر التنظيم الإرهابي موجودون في الخط الفاصل بين قوات البشمركة (الكردية) وقوات الأمن العراقية، ويستغلون تلك المناطق".

ورأى أنّ "مباشرة اللواءين المشتركين بين قوات البشمركة والجيش العمل في تلك المناطق، ستحقق النجاح في ضرب العصابات الإرهابية، وعدم إعطائها فرصة لاستخدام هذه المناطق، وأن تكون منطلقاً للقيام بعمليات إرهابية، سواء في اتجاه قطعات البشمركة أو في اتجاه قطعات الحكومة الاتحادية".

وقال إنّ "الجيش العراقي يركز على تأمين الحدود العراقية – السورية المحصنة، حيث توجد قوات الحدود العراقية، في ظل حقيقة أن "مناطق شمال شرق سوريا لا تزال خاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية".

وتابع: "قطعات الجيش موجودة خلف قوات الحدود، ونركز على هذه المناطق، ولا ننسى أن هنالك سجن الحسكة، الذي لا يبعد عن الحدود العراقية سوى نحو 10 كيلومترات، ويضم عشرات الآلاف من الإرهابيين، وهو يمثل تهديداً أيضاً، لهذا نتابع هذه المناطق وكل تحركات عصابات داعش الإرهابية".