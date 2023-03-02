القوات الروسية، تقضي على نحو 350 عسكرياً أوكرانياً على محور دونيتسك

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اعتماد نظام تزويد وحدات المتطوعين بالأسلحة والمعدات العسكرية، وغيرها من الوسائل اللازمة.

وجاء في نص الأمر الوزاري: "سيتم اعتماد النظام الخاص لتزويد وحدات المتطوعين بالأسلحة والمعدات العسكرية والتجهيزات الأخرى اللازمة، نظام توفير الغذاء والملابس والأنواع الأخرى من الإمدادات الضرورية، وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين في وحدات المتطوعين".

و أعلنت الثلاثاء 2/3/2023 وزارة الدفاع الروسية، أنّ "قوات التجمع الجنوبي الروسية، قضت على نحو 350 عسكرياً أوكرانياً على محور دونيتسك منذ يوم أمس.

كما أعلنت الوزارة، القضاء على نحو 120 عسكرياً أوكرانياً وتدمير 4 مركبات عسكرية مدرعة ومدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز "أكاسيا" على محور كراسني-ليمان.

كذلك، نشرت وزارة الدفاع الروسية عبر حساباتها فيديو، يوضح التطبيق القتالي لطائرة "إنوكوديتس" أو المعروفة بـ "أوريون"، وهي طائرة مسيرة هجومية من دون طيار، تستخدم بشكل خاص لمهاجمة الأهداف بدقة، ولا سيّما مهاجمة المدرعات والدبابات عبر الصواريخ الموجهة المضادة للدروع من طراز "كورنيت-دي" المزودة بها.

ويأتي ذلك بعد اعتراف إسرائيلي، بأنّ الحكومة الإسرائيلية سلّمت أوكرانيا عبر طرف ثالث "موادّ استراتيجية"، وهو ما يثبت مجدداً الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا.

إلى ذلك، تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، وتستكمل تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زاباروجيا وخيرسون.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.