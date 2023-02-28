16 علامة تدل على أن شخصًا ما يزيف نجاحه

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي ، يتظاهر الكثير من الناس بأنهم أثرياء ، وقد يكون من الصعب قول الحقيقة مع استمرار كل هذا الجنون والهوس بالمظاهر الخارجية .

إذا كنت تريد أن تخبر الناس أنك الملك ، فأنت لست الملك يا صديقي. النجاح الحقيقي يتحدث عن نفسه وعندما يفتقر إليه الناس ، يمكنهم فقط التحدث عنه إلى ما لا نهاية.

في هذه المقالة ، سنستعرض 16 علامة على أن شخصًا ما يزيف نجاحه.

1. يتحدثون عن النجاح بدون توقف

تنتهي كل محادثة معهم بالتحدث عن مدى نجاحهم ، حتى لو لم يكن لذلك علاقة بالمحادثة الفعلية.

يمكنك إجراء محادثة عن السّماء لمدة 30 دقيقة ، وسيبدأون في النهاية في الحديث عن شكل غروب الشمس من شرفة شقتهم الفاخرة الجديدة. لا يمكنهم مقاومة إغراء التباهي حتى يعرف الجميع مدى نجاحهم. يصبح ذجزءًا أساسيًا من شخصيتهم ، لم يعد فقط فلان بعد الآن ، إنه "فلان الناجح".

إذا لم يتمكنوا من إجراء محادثة عن أنفسهم ، فسوف يقاطعونك ليبدؤوا في الحديث عن أنفسهم على أي حال. بعد كل شيء ، يعتقدون أن ما يجب أن يقولوه أكثر أهمية مما يجب أن تقوله لأنهم ناجحون. إنهم مهمون لأنفسهم ويرتدون رداءًا يناسب ذلك التاج المزيف الذي على رؤوسهم.



2. يبالغون في تصوير إنجازاتهم

كل شخص يختبر النجاح في حياته لأن النجاح شخصي تمامًا. يمكنك تحقيق النجاح في علاقاتك ، وسعيك للحصول على صحة جيدة ، والعمل كشخص بالغ ، وما إلى ذلك.

كل شخص لديه توقعاته الخاصة من الحياة وقيمه الخاصة التي يعتز بها ، ولكن الأشخاص الناجحين المزيفين يتصرفون وكأن نجاحهم هو النجاح الوحيد المهم ، وسيفرطون في المبالغة في كل جانب منه.

إنهم لا يقدمون المال للمشردين بل يساعدون في حل مشكلة الجوع في العالم.

إنهم لا يعلمون أطفالهم بل يربّون قادة المستقبل.

سيحاولون تصوير كل ما يفعلونه أكثر أهمية مما هو عليه في الواقع.

3. يريدون أفضل ما في كل شيء ، للحفاظ على المظاهر

إنهم لا يرضون بالأشياء المتوسطة ​​، بل يجدونها مسيئة. إذا لم يحصلوا على أفضل مقعد في المنزل ، فلن يحضروا. في نظرهم ، إذا لم يكن أي شيء هو الأفضل على الإطلاق ، فهذا يعني أنه قمامة ولا يريدونه.

منزلهم مليء بأحدث كل شيء سواء استخدموه بالفعل أم لا. إذا كان هذا هو الأفضل ، فإنهم يريدونه على الفور. يجب تجنب أي شيء أقل من الكمال بأي ثمن. بالنسبة لهم ، فإن الحصول على أفضل ما في كل شيء ليس بالأمر الجيد فحسب ، إنه مطلب.



4. يتصرفون وكأنهم لا يهتمون بالمال

يعرف الأشخاص الناجحون حقًا أن المال هو شريان الحياة لأعمالهم. إنها تدفع الفواتير ورواتب الموظفين ، وتساعد الأعمال على النمو.

التدفق النقدي هو كل شيء! لكن الأشخاص الناجحين المزيفين سيعاملون المال على أنه لا شيء ، كما لو أنهم لا يلاحظون حتى أنهم يمتلكونه. سيرمون الأموال بشكل عشوائي ليُظهروا للناس أنهم لا يهتمون بها. يقولون أشياء مثل - "أوه ، هذا؟ أنا لا أعرف حتى ما هي التكاليف. أنا لا أقرأ بطاقات الأسعار ".

5. يقللون من شأن الآخرين

يعتقد الأشخاص الناجحون المزيفون أنهم دائمًا على حق وإذا لم يتفق معهم أحد ، فعندئذ يكون هؤلاء أغبياء. سيتصرفون بشكل سلبي عدواني تجاه الآخرين لأنهم لا يقبلون أن يشكك أحد في سلطتهم.

يجعلون الآخرين يشعرون بأنهم أقل أهمية ، وأقل تعليما ، وأقل قدرة لمجرد أنهم لا يتفقون معهم. سيقولون أشياء مثل - "أنت فقط لا تفهم ذلك. أنت لا ترى الصورة كاملة ".

إنهم يتصرفون كما لو كانوا الوحيدين المدركين لمخطط كبير ويستخدمونه ليضعوا أنفسهم فوق الآخرين.

6. أنت لا تعرف في الواقع ما يفعلونه

إذا رأيت شخصًا يبدو ناجحًا ولكن لا أحد يعرف حقًا ما يفعله ، فليس هذا بسبب احتفاظه بخصوصية أعماله ، في معظم الأحيان لأنه يقوم بتزييف هذا النجاح .

قد يكون لديهم شيء ما يدرّ الأموال ، لكنهم يعرفون أنه ليس مثيرًا للإعجاب. لذا ، فهم لا يتحدثون عنه أبدًا. يسمحون للآخرين أن يخمنوا بأنفسهم ، يتصرفون بشكل غامض وخاص ، وفي الواقع ، هم مثل أي شخص آخر.

7. يتصرفون كأنهم يعرفون الكثير

الأشخاص الناجحون المزيفون هم دائمًا على علم بكل شيء.

دائما لديهم رأي.

إنهم يقدمون دائمًا نصائح غير مرغوب فيها.

إنهم دائمًا يدسّون أنفسهم في المحادثات ويتصرفون كقائد للفكر الفعلي هناك.

حتى عندما لا يدركون أنهم في الواقع لا يعرفون الكثير ، فسوف يتصرفون كما لو كانوا يعرفون. سيقولون إنهم يعرفون كيفية عمل الأشياء دون شرح كيفية عملها فعليًا.

8. إنهم يتفاخرون بالتواضع

المفاخرة المتواضعة هي رياضتهم المفضلة. إذا كان بإمكانهم فعل أي شيء طوال اليوم ، فسيكون ذلك "تفاخرًا متواضعًا".

إنهم بحاجة إلى لفت الانتباه إلى أنفسهم. يحتاج الجميع إلى معرفة مدى أهميتهم ويستخدمون التباهي المتواضع لإخفاء قيمتهم الحقيقية.

9. يعتقدون أن أي شخص لا يتناسب مع نجاحهم هو إنسان أدنى

في بعض الأحيان يبدأ هؤلاء الأشخاص في تصديق هراءهم ولن يقبلوا أي شخص لا يقترب من مستواهم التخيلي.

إنهم يعتقدون أنهم أفضل ما يمكن أن تقدمه الإنسانية ولن يجلسوا على أي طاولة مع أشخاص أقل نجاحًا. حتى أنهم ينظرون باستخفاف إلى أولئك الذين يعتبرونهم أقل نجاحًا منهم. سيقولون أشياء مثل - "حسنًا ، النجاح ليس للجميع. أنا فقط أريد أفضل حياة ".

10. ينتقون المعلومات بشكل جيد لجعلها تبدو أفضل

الأشخاص الناجحون المزيفون حريصون جدًا على السرد. إنهم ينتقون فقط المعلومات التي تجعلهم يبدون بشكل جيد. يجب أن يكونوا تحت أفضل إضاءة ، لذلك يحاولون دائمًا التحكم في مصدر الضوء.

يمكنك أن تشير عشر مرات إلى أنهم كانوا مخطئين وسيستمرون في التذكير في المرة الوحيدة التي كانوا فيها على حق ويستخدمونها لإلغاء كل ما قلته. إنهم بارعون في تبديد الجدالات التي يعرفون أنهم لا يستطيعون الفوز بها.

نادرًا ما ستفاجأ بهم ، وفي هذا الصدد ، فهم في الواقع خبراء في التحكم في السرد وتصفية السلبيات .

11. يعتقدون أنهم خبراء في كل شيء

عندما يبدأ الأشخاص الناجحون المزيفون في تصديق روايتهم الخاصة ، فإنهم يصبحون نرجسيين مصابين بجنون العظمة. إنهم يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء بالفعل وإذا لم يفعلوا ذلك ، فمن المحتمل أن يصبحوا خبراء في غضون 20 دقيقة .

إنهم يشعرون بأنهم غير قابلين للتدمير ، ويصبحون مهووسين بالسلطة والمال والنجاح ، ويعتقدون أنه من واجبهم تحقيق ذلك.

12. هم أصحاب الحق

يعتقدون أنهم يستحقون معاملة خاصة لأنهم مهمون. إنهم يتوقعون أن يدين لهم الناس بمزايا لمجرد ذلك.

سيحاولون دائمًا تخطي الخطوط ، والوقوف في المقدمة ، وتجنب الإشارات ، وإذا كانوا بحاجة إلى تجاوز أشخاص آخرين للقيام بذلك ، فليكن ذلك. يريدون دائمًا أن يكونوا أولًا وهم على استعداد لتخريب الآخرين إذا لزم الأمر.

13. يهدرون الكثير من المال على المظهر

يعرف الأشخاص الناجحون المزيفون أنهم يقومون بتزييف نجاحهم ، ولهذا السبب يبذلون الكثير من الجهد للحفاظ على مظاهرهم. لقد حاولوا الحصول على أحدث ما في كل شيء.

سوف يتدينون للحصول على أحدث هاتف ، وساعة باهظة الثمن ، وسيارة باهظة الثمن ، وملابس باهظة الثمن ، وما إلى ذلك. سيفعلون أي شيء ليبدو ناجحين في أي لحظة من اليوم.

14. يحاولون تكوين صداقات مع أشخاص ناجحين حقيقيين ليشعروا بأنهم مميزون

يمكنهم فقط التسكع في أماكن رائعة مع أناس رائعين. أي شيء أقل من ذلك ببساطة لا يناسبهم.

إنهم يريدون أن تتم رؤيتهم مع أشخاص ناجحين آخرين وسيبذلون قصارى جهدهم لتكوين صداقات معهم. سوف يستبدلون صديقًا قديمًا بشخص ثري في أقرب فرصة يحصلون عليها.

15. لم يكونوا مخطئين ، لقد كانت مجرد "تجربة تعليمية"

هناك فرق بين التعلم من أخطائك وعدم تحمل المسؤولية أبدًا للحفاظ على سمعتك المزيفة.

الأشخاص الناجحون المزيفون مرعوبون من أن يتم تذكيرهم بخطئهم. سوف يصبحون عدوانيين على الفور. سوف يتوصلون إلى نظريات توضح أنهم ليسوا مخطئين في الواقع ، إنهم يختبرون شيئًا ما لجمع البيانات. إنه في الواقع شيء يفعله الأشخاص الناجحون طوال الوقت ، وأنت لا تعرفه.

وفي السيناريو غير المحتمل للغاية حيث لا يمكنهم العثور على أي مخرج ، سيقولون إنهم مخطئون ، ولكن مع بعض الطاقة الغريبة حولهم وكأن قبولهم أنهم مخطئون يجعلهم أكثر حكمة ونجاحًا.

يبدو الأمر كما لو كانوا يقولون شيئًا مثل

"نعم ، الشائعات التي سمعتها صحيحة على الرغم من أنني ، أنجح شخص في الكون بأسره ، مجرد إنسان متواضع. أنا أيضًا يمكن أن أخطئ مرة واحدة كل ألف عام. هذه لحظة تواضع قابلة للتعليم بالنسبة للبشرية جمعاء. على الرحب والسعة!"

وأخيرًا ، كمكافأة للبقاء معنا حتى النهاية.

16. ليس لديهم أصدقاء حقيقيون

الأشخاص الناجحون المزيفون لا يجتذبون سوى الأشخاص الناجحين الوهميين الآخرين. يمكن لأي شخص آخر أن يرى من خلال هرائهم.

نحن نراهن أنك تعرف شخصًا واحدًا على الأقل يتظاهر بالنجاح في الارتقاء إلى أعلى السلم الاجتماعي ، ولكن إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا حقًا ، فاحرص على إبقاء رأسك منخفضًا والاهتمام بشؤونك الخاصة.