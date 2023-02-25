بعد عام ونصف على الجريمة شرطة دمشق تقبض على الجاني

أقدم شاب على طـعن صديقه حتى المـوت، وألقى بجثته في مجرى نهر بردى على أطراف العاصمة السورية دمشق، وذلك بسبب خلاف مالي بينهما.

وأفادت وزارة الداخلية السورية في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، الخميس، بأن قسم شرطة المزة الغربي تلقّى بلاغاً بوجود جثـة في مجرى نهر بردى بمنطقة الربوة، بتاريخ 22 من شباط/ فبراير الجاري.

وذكرت الوزارة أن دورية من القسم المذكور توجّهت مع عناصر من الأدلة الجنائية وهيئة الكشف الطبي والقضائي، وشوهدت بقايا جثة متحللة.

ولفتت الوزارة إلى أنه بعد بتحري ثياب الجثة، تم العثور على بطاقة شخصية تُثبت هوية المغدور، وتبين أنه يدعى (أكرم. م).

وبينت الوزارة أنه لدى تدقيق بيانات المغدور، تبين تغيبه عن منزله منذ تاريخ الأول من حزيران/ يونيو 2021، بموجب ضبط تغيب لصالح مركز شرطة جرمانا في ريف دمشق.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد المتابعة والبحث وجمع المعلومات، تبين أنه بتاريخ تغيبه كان برفقة أحد أصدقائه في أحد المطاعم بمحلة الربوة.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات المطلوبة، اشتبهت الشرطة بصديقه المدعو (جاسم. ص)، فتم إحضاره إلى مركز القسم، بحسب بيان الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه بعد التحقيق مع المشتبه به ومواجهته بالأدلة والقرائن، اعترف بأنه على معرفة شخصية بالمغدور حيث استدرجه إلى مكان مخفي بجانب المطعم الذي كان يجلس فيه.

وأشارت وزارة الداخلية السورية إلى أن الجاني طـعن المغدور بواسطة سكـين عدة طعـنات في الرقبة حتى فارق الحياة، ورمى أداة الجـريمة في النهر، بسبب خلافات مالية وشخصية بينهما.