العالم الهولندي المثير للجدل في تغريدة جديدة: استعدوا جيداً لهذا التاريخ ؟!

يستمر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس في إثارة الجدل بتنبؤاته الخاصة بالأنشطة الزلزالية حول العالم.

فقد حذر، اليوم الخميس، من أنه قد تحدث بعض الأنشطة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 من شباط الجاري، ولكن ربما ليست كبيرة، إلا أنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر آذار سيكون حرجاً.

ومن خلال حسابه على “تويتر”، أعاد هوغربيتس التغريد بفيديو من حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)، مؤكداً احتمالية وقوع أنشطة زلزالية ليست بكبيرة خلال يومي 25 و26 من شباط، ولكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر آذار، واصفاً إياه بأنه “سيكون حرجاً”.

وصادفت من جديد تنبؤات عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس الواقع بزلزل آخر هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحاً على عمق 10 كيلومترات وهو الأقوى في الـ3 أيام الأخيرة.

ونشر العالم الهولندي الاثنين الماضي تنبؤ الهيئة التي يتبعها والتي جاء فيها: “قد يحدث نشاط زلزالي أقوى (مجمعة) في الفترة من 20 إلى 22 شباط تقريباً، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في يوم 22”.

وعلّق بالقول: “نشرة الأمس في حال أنكم لم تروها”.

وكان التلفزيون المركزي الصيني “سي.سي.تي.في” CCTV، قد أعلن نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحاً على عمق 10 كيلومترات.