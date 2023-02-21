حكاية هاني المصري في شركة والت ديزني

سلوى محسن:

كان من أهم اسباب هجرة هاني المصري، هو قيام الجماعات الإسلامية بجمع جميع نسخ كتاب ألف ليله وليله الموجوده في السوق وقتها، وكانت من رسوماته وحرقوها في ميدان الحسين.

وبعد وفاة عدد من أصدقاء(هاني المصري)، شادي عبدالسلام، صلاح جاهين، ويوسف إدريس.

في عام 1986 قرر هاني الهجرة إلى أمريكا، بصحبة زوجتة وإبنه، وسكن بمدينة بعيدة عن نيورك، هي أقرب شبهًا بقرية.

عمل بالقطعة في شركة والت ديزني لمدة 3 سنين، قبل أن ينضم إلي فريق عمل والت ديزني، وليتحقق حلمه، ويكون أحد أهم مصممي ديزني، المدينة الساحرة التي تعد أهم المعالم السياحية في العالم، كما ساهم في تصميم مدينة ديزني بطوكيو.

في أغسطس سنة 1995، كان المخرج الأمريكي ستيفين سبيلبيرج قد أنشا شركة إنتاج جديدة، بالاشتراك مع ديفيد جيفن وأسموها DreamWorks، وكانوا بصدد عمل فيلم كارتون عن رحلة خروج نبي الله موسي من مصر بعنوان The Prince of Egypt،

تقدم هاني للانضمام لفريق عمل الشركة ولكن المديرة الفنية كاثي التييري ومنتجة الفيلم ساندي رابينز ،قالوا له، لم يعد هناك مكان في العمل....

يقول هاني قبل أن أرحل، دار بيني وبينهم الحوار التالي،

"سألتهم:

"طيب انتو عارفين بالتة الكاتب المصري شكلها إيه ؟"..

فردت كاثي : "لا..!"

"طب أسلحة الجيش المصري؟ "

"طب أواني الطبيخ عند الشعب المصري ؟"

"طب أنواع الموبيليا في القصر الملكي؟"

"طب قوانين رسم الجداريات في المعابد؟"

"و كانت إجاباتهم كلها :

" لا.. لا.. لا..!"

"و لما حسيت إن "السناره غمزت "

"قلت لهم و انا بالم رسوماتي عشان امشي : "و عاوزين تعملوا الفيلم من غيري" ؟

"Good luck!

فردت ساندي علي طول: "طب تقدر تبتدي معانا امتي ؟"

وبعد شهر من العمل المتواصل كان العاملون في الشركة يرددون:

" الجميع هنا يعمل علي prince، بينما يعمل هاني علي egypt"،

وفي أحد الأيام قرر سبيلبيرج أن يزور الاستديوهات للاطمئنان على سير العمل، فاندهش من روعة العمل الذي قام به هاني..

وسأله سبيلبيرج عن كيفية درايته بكل هذه الأمور، وتأكده من صحتها؟

فأجابه أنه مصري، فرد سبيبلرج قائلًا:

"لكن هذا كان من 4 آلالاف سنة،

فأجابه هاني ضاحكًا:

"أنا أيضا كنت هناك"

وأخرج صورة له علي نفس هيئة شيخ البلد (الفرعوني) في المتحف المصري..

فمد سبيلبيرج يده وتحسس ذراع هاني وقال:

" انا عمري ما شوفت موميا محفوظه بالجوده دي"

وضحك وكانت هذه علامة علي رضائه عن العمل.

كانت لهاني معارك أخرى أثناء تنفيذ الفيلم، حينما رفض أن يصمم حورس بأجنحة شبيهة بأجنحة نسر النازية، أو تكون المشية العسكرية للجنود (الفراعنه) علي طريقة الخطوة العسكرية النازية..

هدد هاني بترك العمل و الشركة وانتصر رأيه مرة أخرى.

الفيلم موجود على يوتيوب...