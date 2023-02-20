الجيش يحبط عملية تفجير سيارة مفخخة في درعا 

20-02-2023

الجيش يحبط عملية تفجير سيارة مفخخة في درعا 

فككت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري سيارة مفخّخة في حي الكاشف بمدينة درعا جنوبي البلاد بشكل آمن.

وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان لها اليوم الأحد، أنّه بعد عمليات المتابعة والرصد، تمكّنت الجهات الأمنية المختصة من ضبط سيارة مفخخة بحوالي 100 كيلوغرام من مادة “تي إن تي” وألغام “م-د” (مضاد دبابات) وقذيفة مدفعية بحي الكاشف في درعا.

وأوضح البيان أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري حضرت على الفور وقامت بتفكيك السيارة والألغام وغيرها من المواد المفخخة بشكل آمن.

المصدر: سانا

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