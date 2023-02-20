الجيش يحبط عملية تفجير سيارة مفخخة في درعا 

فككت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري سيارة مفخّخة في حي الكاشف بمدينة درعا جنوبي البلاد بشكل آمن.

وذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان لها اليوم الأحد، أنّه بعد عمليات المتابعة والرصد، تمكّنت الجهات الأمنية المختصة من ضبط سيارة مفخخة بحوالي 100 كيلوغرام من مادة “تي إن تي” وألغام “م-د” (مضاد دبابات) وقذيفة مدفعية بحي الكاشف في درعا.

وأوضح البيان أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري حضرت على الفور وقامت بتفكيك السيارة والألغام وغيرها من المواد المفخخة بشكل آمن.

المصدر: سانا