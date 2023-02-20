7 ملايين في سيارة سوزكي

ادعى أحد المواطنين إلى مركز شرطة المنطقة الصناعية في اللاذقية بإقدام شخص مجهول على كسر زجاج سيارته نوع (كيا فورتي) أثناء ركنها ضمن أحد الأسواق وسرقة مبلغ وقدره سبعة ملايين ليرة سورية.

على الفور توجهت دورية من المركز إلى المكان وبإجراء الكشف على السيارة ونتيجة سرعة التحري تمكن المركز من معرفة الفاعل خلال نصف ساعة وتوقيفه حيث تم الاشتباه بشخص يدعى (فوزي . ا) يعمل ضمن السوق، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالي المذكور وإخفائه ضمن سيارة والده نوع (سوزوكي) وبدلالته تم استرداد كامل المبلغ المسروق وحجز السيارة، وأعيد المبلغ إلى صاحبه أصولاً وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية