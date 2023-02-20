بحرية الاحتلال تستنفر في البحر الأحمر لهذا السّبب

رفع سلاح البحرية التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، درجة التأهب في صفوف قواته في البحر الأحمر، بحسب ما أوردت وسائل إعلام عبرية.

وأفاد تقرير لموقع "واللا" العبري بأن ذلك يأتي على خلفية المخاوف في "تل أبيب" من استهداف

إيراني محتمل لسفن مرتبطة بـ "إسرائيل" أو برجال أعمال إسرائيليين.

ومنذ العام الماضي، زاد الإيرانيون من وجودهم في البحر الأحمر، من خلال نشر عناصر عسكرية على سفن مدنية، بحسب موقع "واللا".

وفي وقت سابق، الأحد، اتهم رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، إيران، بالهجوم على ناقلة نفط مرتبطة بـ "إسرائيل" في الخليج العربي، في تطور جديد لحرب الظل الدائرة بينهما.

وفي العاشر من شباط الجاري، تعرضت ناقلة منتجات نفطية ترفع العلم الليبيري للقصف بجسم محمول جواً بينما كانت في بحر العرب على بعد 300 ميل بحري تقريبا قبالة سواحل الهند وسلطنة عمان.

وربطت قواعد بيانات الشحن هذه الناقلة بشركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها قطب الشحن الإسرائيلي إيال عوفر.