“إطلاق مفاجئ” يكشف حقيقة الصاروخ الباليستي لكوريا الشمالية

كشفت كوريا الشمالية، أنها قامت بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز “هواسونغ -15” في تدريب “إطلاق مفاجئ” يهدف إلى ضمان قوة الردع النووية للبلاد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في تقرير باللغة الإنجليزية “تم تنظيم التدريبات بشكل مفاجئ دون إشعار مسبق، وفقاً لأمر استعداد قتالي طارئ لقوة النيران صدر فجر 18 شباط”، مشيرة إلى أنه أطلق “من مطار دولي في بيونغ يانغ” بعد الظهر، مع تعبئة وحدة من المكتب العام للصواريخ.

وأوضحت الوكالة أن الصـاروخ أطلق بزاوية مرتفعة، وأنه قطع 989 كيلومتراً لمدة 4,015 ثانية، وأنه بلغ ذروته عند 5,768.5 كيلومتراً، وسقط في المياه الدولية لبحر الشرق.

وصاروخ هواسونغ-15، ويعني “المريخ-15” بالعربية، عبارة عن صاروخ باليستي تكتيكي، تم إطلاقه في 28 كانون الثاني 2017.

وكانت كوريا الشمالية أجرت تجربة ناجحة لإطلاق الصاروخ العابر للقارات “هواسونغ 15″، بناء على أمر مباشر من الزعيم كيم جونغ أون، وفق مذكرة كتبت بخط يده وعرضها التلفزيون الحكومي.