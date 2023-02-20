الإمارات تقدم 400 وحدة سكنية لمتضرري الزلزال في سوريا

ذكرت وسائل إعلام سورية أن دولة الإمارات ستقوم بتصنيع 400 وحدة سكنية لمتضرري الزلزال في سوريا.

وقال مصدر في الهلال الأحمر السوري أن الوحدات السكنية سيتم نقلها إلى سوريا فور جهوزها على أن يتم توزيعها وفق الأولويات بالتنسيق مع الهلال السوري.

وكانت عدة مبادرات ظهرت مؤخرا لصالح إسكان من فقدوا منازلهم جراء الزلزال في سوريا.

وقبل أسبوع أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تصنيع 300 وحدة مسبقة الصنع متنقلة، ستكون جاهزة خلال شهر على أبعد تقدير، لنقل العوائل إليها حسب الأولوية.

وحسب إحصاءات الوزارة، فإن عدد الأبنية المتضررة في اللاذقية، بلغ 336 بناء متضرر بنسبة 100 بالمئة، و1697 بناء يحتاج لتدعيم ونسبة الضرر فيها 60 بالمئة.

أما في حلب، فإن عدد الأبنية المتضررة بلغ 198 بناءً متضرر بالكامل، و1093 بحاجة لتدعيم.

الجدير بالذكر أن العديد من العوائل المتضررة من الزلزال تقيم حالياً في مراكز الإيواء المخصصة في المحافظات، ويطالب أغلبهم بإيجاد سكن بديل، كون المراكز لايمكن أن تصبح سكناً مستمراً.