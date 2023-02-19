19-02-2023
مخالفات بالجملة في ريف دمشق
- ضبط ٢١ محلا بمخالفة البيع بسعر زائد وعدم الاعلان عن سعر مادة البصل
- ضبط ٥٥ محلا بمخالفة عدم الاعلان عن اسعار المواد المعروضة لديهم و بلغت قيمة الغرامة ٨,٢٥٠,٠٠٠ ل.س
- ضبط ٣ سرافيس في السيدة زينب بمخالفة التلاعب بجهاز التعقب GPS للاتجار بمادة المازوت المدعوم
- ضبط محطة محروقات في دير عطية بمخالفة تقاضي زيادة في الاسعار
- ضبط مخابز تموينية في يبرود ودوما بمخالفة سوء صناعة الخبز و البيع بسعر زائد
- ضبط ٩ معتمدي خبز تمويني لمخالفة الأنظمة و تقاضي زيادة بالاسعار وبلغت قيمة التغريم ٥,٠٠٩,٤٠٠ ل س
- ضبط معمل اوكتان في سبينة بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية
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