مخالفات بالجملة في ريف دمشق

19-02-2023

مخالفات بالجملة في ريف دمشق

-  ضبط ٢١  محلا بمخالفة البيع بسعر زائد وعدم الاعلان عن سعر مادة البصل 
-  ضبط ٥٥ محلا بمخالفة عدم الاعلان عن اسعار المواد المعروضة لديهم  و بلغت قيمة الغرامة  ٨,٢٥٠,٠٠٠ ل.س
- ضبط ٣ سرافيس في السيدة زينب بمخالفة التلاعب بجهاز التعقب GPS للاتجار بمادة المازوت المدعوم
- ضبط محطة محروقات في دير عطية بمخالفة تقاضي زيادة في الاسعار 
- ضبط مخابز تموينية في يبرود ودوما بمخالفة سوء صناعة الخبز و البيع بسعر زائد
- ضبط ٩ معتمدي خبز تمويني لمخالفة الأنظمة  و تقاضي زيادة بالاسعار وبلغت قيمة التغريم ٥,٠٠٩,٤٠٠ ل س 
- ضبط معمل اوكتان في سبينة بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية

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