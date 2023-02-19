تفويض المحافظين بتقدير أوضاع المدارس لبدء الدوام

عادت بعض المدارس في المحافظات المنكوبة بفعل الزلزال لافتتاح أبوابها بعدما تم التأكد من سلامتها الإنشائية حسب التقارير الصادرة عن لجان السلامة في تلك المحافظات.

في محافظة حلب عادت العديد من المدارس إلى الدوام تدريجياً اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي حيث عادت أمس سبع مدارس.

وفي اللاذقية أكد مدير تربيتها عمران أبو خليل استئناف الدوام المدرسي في التمدارس التي أكدت اللجان الهندسية الإنشائية سلامتها ليعود الطلاب فيها إلى دوامهم اعتباراً من اليوم الأحد.

وفي حماة أصدرت مديرية التربية فيها تعميماً نشرته وزارة التربية على صفحتها الرسمية “فيسبوك” تضمن عودة الدوام إلى كل التمدارس الجاهزة للدوام التي تم تحديدها من قبل مشرفي المجمعات التربوية والمناطق التعليمية اعتباراً من اليوم الأحد.

مصدر في وزارة التربية أكد لصحف محلية أنه تم تفويض المحافظين ومديري التربية في تقدير الوضع إذا كانت هذه التمدارس صالحة للدوام أم لا.