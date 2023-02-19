كيف ردّت موسكو على القائمة السوداء الأوروبية؟!

ردت موسكو على قرار الاتحاد الأوروبي إدراج روسيا على “القائمة السوداء” للمناطق الضريبية، حيث أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأنه قرار سياسي حصري ولن تترتب عليه أيّ عواقب على الميزانية والاقتصاد.

وقال: “هذا قرار سياسي بحت، هذا الموضوع لم يناقش مع وزارة المالية الروسية ولم يطلب منا تفسيرات، هذا عمل غير ودي آخر. ما العواقب؟ لن تترتب على ذلك أي عواقب على الميزانية أو على الاقتصاد”.

وقبل أيام أشارت وزارة المالية الروسية، إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي إدراج روسيا على “القائمة السوداء” اتخذ دون التشاور مع موسكو، وأن أسبابه غير واضحة.

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر يوم الثلاثاء الماضي إدراج روسيا وجزر العذراء البريطانية وكوستاريكا وجزر مارشال على قائمة الاتحاد الأوروبي “للمناطق الضريبية غير المتعاونة” مع الاتحاد، والتي تم وضعها في عام 2017 لتعزيز الرقابة على الأنظمة الضريبية، وتفادي التهرب من الضرائب بواسطة الملاذات الضريبية “أوف شور”.

وأوضحت المالية الروسية، أن القرار يعني أنه سيكون بإمكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تجاه روسيا، لكن اتخاذ جميع الإجراءات لا يعتبر إلزامياً.

وأكدت، أن “تطوير التشريعات الضريبية الروسية سيستمر، ونحن سنطبق الآليات الضريبية الجديدة المرتبطة بتحسين إدارة الضرائب، وحماية القاعدة الضريبية من التآكل، وذلك بناء على تحليل الخبرات العالمية، وعلى أفكارنا على حد سواء”.