ما علاقة ظهور الحوت الزعنفي في اللاذقية بحدوث الزلازل؟

19-02-2023

ما علاقة ظهور الحوت الزعنفي في اللاذقية بحدوث الزلازل؟

وثق عدد من الصيادين في اللاذقية عبر خاصية الفيديو، لحظة ظهور الحوت الزعنفي قبالة السواحل بين مدينتي جبلة واللاذقية، وتم تناقل الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، مع تساؤلات عن سبب الظهور.

وأكد “سميح كوبش” رئيس جمعية صيادي جبلة لـ “أثر” أنه تمت مشاهدة الحوت على بعد 1 كم من السواحل السورية، وعمق 50 متراً تحت سطح البحر، موضحاً أنه كان يطفو قليلاً ثم يعاود الغوص باتجاه الأعماق.

وأوضح “كوبش” أن ظهور هذا النوع من الحيتان ليس جديداً على المياه السورية، كاشفاً أن الحوت يمر في كل عام وبنفس التوقيت من مياهها، وتمت العام الماضي مشاهدة حوتين اثنين.

بدوره، بيّن “فراس الشاوي” المحاضر في المعهد العالي للبحوث البحرية في جامعة تشرين، أن مرور الحيتان في البحر ظاهرة طبيعية وليس لها أي علاقة بزلازل أو حوادث طبيعية أخرى، لافتاً إلى أن هذه الحيتان لا تهاجم الصيادين أو السباحين، وأنه لم تسجل أي حادثة لهجوم حوت على صياد أو غواص.

 

أثر

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