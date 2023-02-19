العدوان الإسرائيلي يستهدف قلعة دمشق الأثرية

استهدف صاروخ إسرائيلي قلعة دمشق فجر اليوم الأحد وأدى لأضرار واسعة في المكان، وحوالي 10 حراس كانوا موجودين في قلعة دمشق حينها بحسب المدير العام للآثار والمتاحف نظير عوض.

وأكد عوض إصابة موظف بشظايا في الوجه والرأس ونقل إلى مستشفى المجتهد، فيما تعرض باقي الموظفين إلى أضرار نفسية كحالات خوف وذعر.

وأشار إلى أن قلعة دمشق ليست لها أي وظيفة عسكرية بل هي مكان أثري تعليمي ثقافي تربوي واجتماعي فيه مؤسسات تعليمية.

وأضاف أن العدوان الإسـرائيلي ادى لأضرار مادية ضخمة حيث تهدّم المعهد المتوسط للفنون التطبيقية، وهو مؤسسة تعليمية تحتضن نهاراً الطلاب لتدريس الفنون، كما دمّر ما فيه من أثاث وأجهزة حديثة كأجهزة المسح والحواسيب وأجهزة التصوير السينمائي غالية الثمن.

و تحتوي قلعة دمشق على مكاتب المعهد متضمنة أبحاثاً ودراسات ورسوماً عن القلعة لمهندسين وخبراء في طريقها للنشر، إلا أنها تضررت بسبب العدوان، وتشير التقارير الأولية إلى أن المبنى غير صالح لعودة الطلاب، ما سيؤدي لفرض عطلة طويلة.

وسيكون هناك تقرير تفصيلي عن الأضرار خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة، وسيصل فريق من اليونيسكو للاطلاع على الأضرار باعتبار أن القلعة معلم أثري مسجل على لائحة التراث العالمي، لتتخذ بدورها الإجراء المناسب.

شام إف إم