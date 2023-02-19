عدوان إسرائيلي على دمشق والسويداء

نفّذ طيران الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً على دمشق منتصف ليل السبت - الأحد، أدى إلى سقوط شهداء وإحداث دمار واسع في أحد الأحياء السكنية.

وجرى العدوان في تمام الساعة 00:22 عبر رشقات صاروخية من أجواء الجولان السوري المحتل،

بحسب ما قال مصدر عسكري سوري.

وقال المصدر إن العدوان استهدف بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء

سكنية مأهولة بالمدنيين، مضيفاً أن "الدفاعات الجوية تصدّت للصواريخ وأسقطت معظمها".

وأشار المصدر إلى ارتقاء "5 شهداء بينهم عسكري وإصابة 15 مدنيا بجروح بينها حالات حرجة وتدمير عدد من منازل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء بدمشق ومحيطها".

وسُمع بداية دوي انفجارات في سماء دمشق، قبل أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن اعتراض أهداف معادية.

وتمّ تداول صور لبناء سكني في منطقة كفرسوسة بعد العدوان، وجرى الإبلاغ عن تسجيل أضرار

ووقوع إصابات في المكان.

وتحدثت أنباء عن سقوط شظايا من صواريخ العدوان في قلعة دمشق وفي حي المزرعة وسط معلومات عن استشهاد امرأة.

وحتى الآن تمّ الإبلاغ عن 5 شهداء كحصيلة أولية للعدوان على دمشق، بحسب بيان متطابق من المصدر العسكري ووزارة الصحة السورية.

ويعتبر هذا العدوان الإسرائيلي هو الثاني منذ مطلع العام 2023، إذ كان الأول في 2 كانون الثاني عندما استهدفت صواريخ مطار دمشق الدولي، أدت إلى استشهاد عسكريين وإصابة اثنين آخرين بجروح، بحسب إفادة مصدر عسكري سوري.

كما أفاد مراسلون أن الإسرائيليين قصفوا تل المسيح في محيط مدينة شهبا شمال السويداء واقتصرت الخسائر على الماديات