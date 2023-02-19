كم عدد السوريين الذين توفوا بالزلزال في تركيا؟

بعد مرور أكثر من أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوبي تركيا، تشير الأرقام الأولية إلى أن أكثر من 6100 لاجئ سوري في تركيا توفوا جراء الزلزال، أكثر من نصفهم دفنوا في تركيا، والبقية في الشمال السوري.

صحيفة “قرار” التركية نقلت عن طه الغازي، أحد الناشطين الحقوقين في مجال شؤون اللاجئين السوريين في تركيا، قوله إن عدد السوريين في تركيا الذين فقدوا حياتهم جراء الزلزال وصل إلى 6100.

واستند الغازي، الذي اطلع الأوضاع في المناطق المنكوبة، إلى معلومات وبيانات تم جمعها من منظمات غير حكومية، أسسها سوريون في تركيا.

وأضاف أن 3800 شخص من السوريين الذين توفوا بالزلزال تم دفنهم في الأراضي التركية، فيما دخلت 1392 جثة إلى سورية عبر معبر باب الهوى، و914 عبر معبري باب السلامة والراعي.

يُشار إلى أن الأرقام الصادرة عن معبر باب الهوى تشير إلى دخول 1413 جثة موثقين بالأسماء، فيما لم يعلن معبرا باب السلامة والراعي إلا عن 188 جثة فقط، حتى اليوم.

ولم تصدر عن الحكومة التركية أي بيانات رسمية، حتى لحظة إعداد التقرير، حول عدد السوريين في تركيا الذين قضوا بالزلزال، وسط توقعات بارتفاع العدد السابق نتيجة وجود جثث عالقة تحت الأنقاض.

وبحسب الصحيفة التركية، فإن الولايات التركية التي ضربها الزلزال تضم أكبر عدد من السوريين في تركيا، كونها مناطق متاخمة للحدود السورية.

وأشارت إلى أن الأحياء القديمة التي انهارت كانت مكتظة بالسوريين، خاصة في أنطاكيا وإصلاحية ونورداغ، مضيفةً: “على سبيل المثال، 70% من حي ايميك في أنطاكيا، في شارع سالي بازاري، كان سورياً”.

وتابعت: “فقد آلاف السوريين أرواحهم أو ما زالوا تحت الأنقاض في أنطاكيا، مرعش، أورفا، عنتاب، نورداغ، إصلاحية، كرخان، سامانداغ”.

وبذلك، يكون خُمس الذين فقدوا حياتهم في تركيا هم من السوريين، بحسب صحيفة “قرار” التركية.

وتجاوز عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية 35 ألفاً في تركيا، و2273 في شمال غربي سورية، مع تضاؤل فرص العثور على ناجين، وارتفاع عدد الجثث التي يتم انتشالها من تحت الأنقاض.

ويعيش عدد كبير من السوريين في الولايات والمدن التي ضربها الزلزال في تركيا، ويقدر عددهم بنحو 1.7 مليون من أصل 3.5 مليون سوري يعيشون في عموم الأراضي التركية، بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة الهجرة التركية.