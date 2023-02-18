فتاة تتفق مع قتلة مأجورين لإنهاء حياة والدها مقابل ٦ ملايين

أثناء قيام دورية من قسم شرطة القابون بأداء مهامها في محلة عش الورور اشتبهت بأربعة أشخاص حاولوا الفرار وتمكن عناصر الدورية من اللحاق بهم وإلقاء القبض عليهم، وعُثر بحوزتهم على عدة أدوات حادة (شنتيانة، حربة، موسين كباس، قبضة حديدية) وكمية من الحبوب المخدرة، وتبين أنهم يدعون (علي . د) و(بشار. م) و(وسام .أ) و(معاذ. ج)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ جـ.ريمة قـ.تل مقابل مبلغ مالي وقدره ( 6,000,000 ) ستة ملايين ليرة سورية، حيث قامت المدعوة (ريم . ش) وبتحريض من صديقتها المدعوة (بيسان ، أ) بالاتفاق معهم على قـ.تل والدها المدعو (كمال . ش) بمنزله في محلة برزة البلد بحجة قيامه بتعنيفها وتعذيبها وأخذوا مبلغ وقدره مليوني ليرة سورية كدفعة أولى ، وأن باقي المبلغ موجود بحوزة والدها في المنزل والتي ستقوم بدلالتهم على مكانه فور إتمامهم الجـ.ريمة لتظهر بأن القـ.تل تم بقصد السرقة.



كما اعترفوا بإقدامهم بالاتفاق مع المدعوة (هديل . ز) الملقبة بـ (شمس) على استدراج أشخاص إلى منزل المدعو (علي) بقصد ممارسة الدعـ.ارة ليقوموا بالدخول عليهم منتحلين صفة أمنية لابتزازهم وسلبهم بالقوة ما بحوزتهم من مبالغ مالية وأجهزة خليوية، وقيامهم بحيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة، وبإقدامهم على ارتكاب عدة عمليات سرقة ضمن مدينة دمشق.

تم إلقاء القبض على المذكورات (هديل) و(ريم) و(بيسان) وبالتحقيق معهن اعترفن بما نُسب إليهنَّ ،وبتدقيق وضع المقبوض عليهم تبين وجود عدة إذاعات بحث بحق البعض منهم بجـ.رائم (السرقة ، حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة).



تم استرداد بعض المسروقات وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.