توقيف ( 11 ) شخصاً من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في دمشق

تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على أحد عشر شخصاً بجـ.رم حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم كمية تقدر بحوالي ( 7 ) كغ سبعة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، و / 500 / حبة كبتاغون مخدرة، و( 30 ) حبة بيوغابلين مخدرة وبالتحقيق معهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وتعاطيها وترويجها في عدة مناطق ضمن مدينة دمشق وريفها.

تم مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.