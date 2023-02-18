أستاذ جامعي: نحن نتجه للاستقرار زلزالياً

بيّن أستاذ الجيوفيزياء في جامعة دمشق، الدكتور نضال جوني، أن “الهزات الارتدادية التي شعر بها سكان الساحل السوري ومحافظات أخرى، الخميس، توضّح أن الطاقة الناتجة عن الزلزال المدمّر الأخير تتفرّغ، واتجهت جنوباً باتجاه فالق القوس القبرصي وصدع البحر الميت”

وأوضح “جوني”، أنه “بالرغم من أن الارتداديات محسوسة، ووصل بعضها إلى 5 درجات، إلّا أن هذا يدعو للاطمئنان بطريقة أو بأخرى، فالطاقة تتفرّغ، ونتجه نحو الاستقرار والهدوء، لكن هذا يتطلب بعض الوقت، علماً أن معظم الارتداديات ستكون على صدع القوس القبرصي، ومن المتوقّع استمرارها لأكثر من شهر”.

وحول المدة الزمنية التي تستمر خلالها الارتداديات عادةً، أجاب “جوني”، أن “هذا يتعلّق بمجموعة من العوامل فالزلزال الأخير كان قوياً جداً، والتحديد يحتاج معرفة توزّع، اتجاه، وتركّز الطاقة بشكلٍ رئيسي، إضافةً إلى حركة الصدوع المرتبطة بالفالق الأساسي للزلزال، وعادةً ما تستمر لشهرين وأكثر، وقد تصل إلى سنة أحياناً”.

ولفت “جوني” إلى أن “حوالي 100 ثانية كان زمن حركة الصدع في الهزة الرئيسية بقدر 7.8، وهذا يعني دور طويل للاهتزاز، بالإضافة إلى سعات عالية وأطياف ترددية متنوّعة أدّت إلى دمار هائل، وتغيّر في حقل الإجهادات”.

وأكّد أستاذ الجيوفيزياء، على أن “سوريا تقع في منطقة نشطة زلزالياً، وتعرّضت عبر تاريخها إلى مجموعة كبيرة من الزلازل الكبيرة، وسبق أن دمّرت مدن بلاد الشام لأكثر من مرة بزلازل تفوق 7 درجات، ونتج عنها خسائر بشرية ومادية هائلة”.

وأضاف “جوني”، أن “النشاط الزلزالي في المنطقة سيستمر كونه مرتبط مع حركة الصفائح (الصفيحة العربية والأفريقية مع الصفيحة الأناضولية والأوراسية)، والتي تخضع لتصادم فيما بينها في نقاط الالتقاء، بالتالي ضغط هائل على الصفيحة الأناضولية، كون الصفيحة العربية تضغط باتجاه الشمال من خلال حركة فتل أي (عكس عقارب الساعة)”.

وتابع الأستاذ الجامعي: “هذه العملية نتج عنها إزاحة الصفيحة الأناضولية، والتي تسببت بالزلزال الأخير صباح الاثنين 6 شباط الجاري، بقدر 7.8 ريختر، والذي تلاه زلزال آخر كبير أيضاً، وأكثر من 2300 هزة ارتدادية، وهي مستمرة حتى الآن، وجميعها تابعة للزلزال المدمّر الذي ضرب غازي عنتاب”.

وحول مواقع انتشار الارتداديات، قال “جوني”، أن “الهزات الارتدادية انتشرت على صدع شرق الأناضول بشكلٍ رئيسي، بعضها في شمال الأناضول ومناطق متفرقة من تركيا، كما اتجهت باتجاه صدع الفالق السوري الأفريقي العظيم (صدع البحر الميت)، وعلى كافة الصدوع المرتبطة بصدع شرق الأناضول كالقوس القبرصي وفالق اللاذقية – كلس”.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “كل الهزات التي تلحق بالزلزال الكبير هي ارتدادية مهما تفاوتت قوتها واختلفت أماكنها، باعتبار الصدوع ترتبط بمنظومات عضوية مترابطة”

وشدد “جوني”، على أن “الخوف والرعب الذي يعيشه عدد كبير من السوريين اليوم سببه الشائعات واللغط الكبير الحاصل، إضافةً إلى متابعة الفبركة العلمية التي تبثها بعض المواقع والصفحات حول التنبؤ بوقوع زلزال ما وتحديد مكانه والتوقيت”، مؤكّداً على ضرورة أخذ المعلومة من الخبراء والمراكز المختصة.

وذكر “جوني”، أن “حركة صفائح الأرض مستمرة، أي أن النشاط الزلزالي سيستمر، لكن ستقل الهزات المحسوسة (أعلى من 4)، وتستمر الهزات غير المحسوسة كسلوك روتيني للصفائح، وعلى الإنسان أن يقوم بواجبه بتدعيم المنشآت ودراسة مدى جاهزيتها لتحمّل زلازل قوية قادمة”، مُبيناً أنه إذا بقينا على هذا السلوك والنمط من البناء، فنحن نعرّض أنفسنا للخطر حتماً.

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