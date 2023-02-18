143 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبرت باب الهوى

أعلنت الأمم المتحدة أن حوالي 143 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، عبرت إلى شمال غربي سوريا منذ 9 شباط/ فبراير الجاري، عبر معبري "باب الهوى" و"باب السلامة" على الحدود مع تركيا حتى مساء الخميس.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ينس لايركه، اليوم الجمعة، أن الحركة تستمر اليوم وخلال عطلة نهاية الأسبوع، مبيناً أنها ستستمر كل يوم طالما هناك حاجة.

وأشار لايركه إلى وجود معبرين حدودين هما "باب الهوى" و"باب السلامة"، موضحاً أنه بانتظار أن يكون هناك معبر ثالث كما تم الاتفاق عليه، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأشار لايرمه إلى أن أي مساعدات لم تدخل بعد عبر معبر "الراعي"، الذي وافقت الحكومة السورية في وقت سابق على فتحه أيضاً.

وقال: "هذا لا يعني أن ذلك لن يتم، لكن المعبر بعيد قليلاً عن المركز وآلية المراقبة التابعة للأمم المتحدة التي تتفقد كل المساعدات، نتوقع أن تعبر شاحنات كل يوم".

وشملت المساعدات المقدمة من ست وكالات تابعة للأمم المتحدة حتى الآن، خياماً ومواد غير غذائية مثل فرش وبطانيات وملابس شتوية وأدوات لفحص الكوليرا، وأدوية أساسية، ومواد غذائية من برنامج الغذاء العالمي.

واستغرقت عودة دخول المساعدات أربعة أيام، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وافقت دمشق على فتح معبرين حدوديين آخرين، لتدخل الأمم المتحدة المزيد من المساعدات.