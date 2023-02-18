بريطانيا تقول إنها سترفع العقوبات بشكل جزئي عن سوريا

كشفت المملكة المتحدة عن نيتها عن إصدار ترخيصين عامين من العقوبات المفروضة على سوريا، بناء على الأحكام الإنسانية الحالية، لزيادة تسهيل جهود الإغاثة الإنسانية في سوريا، في أعقاب كارثة الزلزال الذي ضرب مدن جنوبي تركيا وشمالي سوريا الأسبوع الماضي.

وقال بيان لوزارة الخارجية البريطانية إن هذين الترخيصين سيعززان التسليم الفعال في الوقت المناسب لجهود الإغاثة من خلال إزالة الحاجة إلى طلبات الترخيص الفردية”.

وأشار البيان، إلى أن لوائح عقوبات المملكة المتحدة تحتوي بالفعل على أحكام قوية للجهود الإنسانية، فيما يعمل مكتب تنفيذ العقوبات المالية على تسهيل جهود الإغاثة في سوريا من خلال إصدار ترخيص عام.

وتعليقا على ذلك، قال وزير شؤون التنمية بوزارة الخارجية والتنمية، آندرو ميتشل:

العقوبات البريطانية لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية، لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية للحصول على تراخيص فردية ليست عملية دائما أثناء الاستجابة للأزمات.

وبعد التواصل الواسع مع الشركاء والمنظمات غير الحكومية، فإن هذين الترخيصين العامين يستندان على الأحكام الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وذلك يوفر مزيدا من الوضوح للجهات العاملة على الأرض والتي تستجيب لهذا الزلزال المدمر.