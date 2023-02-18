وفاة امرأة وطفلتها في حريق ضمن منزلهما بدمشق

توفيت يوم الجمعة امرأة وطفلتها إثر نشوب حريق بمنزلهما بحي التضامن في دمشق.

وذكرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه عند الساعة السادسة مساء تلقى قسم شرطة التضامن من قبل عمليات القيادة خبراً بنشوب حريق في الطابق الأرضي بأحد الأبنية في الحي، مبينة أن دورية من قسم الشرطة المذكور وزمرة من فوج إطفاء دمشق توجهوا على الفور إلى المكان وقاموا بعملية إخلاء للمنزل المذكور وإسعاف أسرة مكونة من أب وأم وطفلة صغيرة كانوا متواجدين ضمن المنزل إلى مشفى المجتهد.

وبينت الوزارة أنه بعد السيطرة على الحريق وإخماده من قبل فوج إطفاء دمشق نتج عنه وفاة الزوجة والطفلة وإصابة الزوج بجروح متفاوتة وهو بوضع صحي مستقر.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق الأولي بين أن سبب الحريق هو اشتعال الموقد وامتداد الحريق إلى مواد سريعة الاشتعال كانت بالقرب منه، لافتة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة.