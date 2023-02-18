18-02-2023
تنظيم الدولة يقتل ٥٣ مواطنا بريف حمص
Image
استشهد ثلاثة وخمسون مواطنا كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه عناصر من داعش جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.
وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة أن جثـامين 53 شهيداً وصلت إلى المشفى حيث تبين بعد الكشف عليها أن الوفاة ناتجة عن طلقـات نـارية بالرأس، مشيراً إلى وجود خمسة إصابات مختلفة نتيجة تعرضهم لشـ ـظايا في كامل أنحاء الجسم حيث أجريت لهم الإسعافات اللازمة بمشفى تدمر وتم نقلهم الى مشافي حمص.
وذكر أحد الناجين أن عناصر داعـ ـ.ش قاموا بحرق سيارات المواطنين بالموقع.
إضافة تعليق جديد