تنظيم الدولة يقتل ٥٣ مواطنا بريف حمص

استشهد ثلاثة وخمسون مواطنا كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه عناصر من داعش جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة أن جثـامين 53 شهيداً وصلت إلى المشفى حيث تبين بعد الكشف عليها أن الوفاة ناتجة عن طلقـات نـارية بالرأس، مشيراً إلى وجود خمسة إصابات مختلفة نتيجة تعرضهم لشـ ـظايا في كامل أنحاء الجسم حيث أجريت لهم الإسعافات اللازمة بمشفى تدمر وتم نقلهم الى مشافي حمص.

وذكر أحد الناجين أن عناصر داعـ ـ.ش قاموا بحرق سيارات المواطنين بالموقع.