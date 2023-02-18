إخلاء 70 بناءً في اسطامو

أكد رئيس بلدية قمّين في ريف اللاذقية، منهل طالب أن لجان السلامة أخلت نحو 70 بناءً متضرراً بفعل الزلزال في قرية اسطامو وذلك حرصاً على السلامة العامة.

وأشار طالب إلى ضرورة إحداث مركز إيواء ثانٍ في مدرسة حرف الهوا لاستقبال العائلات المتضررة التي تم إخلاؤها مؤخراً، لتضاف إلى مركز الإيواء الوحيد في اسطامو وهو مدرسة الشهيد نادر وطفة، علماً ان كل مدرسة لا تستوعب أكثر من 150 شخصاً وباقي المتضررين يقيمون عند ذويهم.

وفيما يخص وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، بيّن طالب أنه خلال الأيام الأولى من الكارثة قدمت المؤسسة السورية للتجارة 3 دفعات من المساعدات الغذائية (كل دفعة 100 سلة)، تلتها مبادرة من عضو مجلس الشعب عمار الأسد مع مؤسسة العرين الإنسانية بتقديم سلل غذائية لكل العائلات المتضررة في اسطامو (3 آلاف عائلة)، ويوم أمس قدم الهلال الأحمر المبادرة نفسهابذات الكمية، منوهاً بأن هذه المساعدات تم توزيعها بالتنسيق مع البلدية، فيما باقي المبادرات تعتبر فردية ولسنا مسؤولين عن آلية توزيعها.

وكانت قد شهدت قرية اسطامو انهيار نحو 12 بناءً في مواقع متفرقة من القرية خلال وقوع الزلزال في السادس من الشهر الجاري ووقع عشرات الضحايا والمصابين من أبناء القرية.

الوطن