مليار و٤٠٠ مليون تبرعات أهالي الحسكة لمتضرري الزلزال

أكد مصدر في محافظة الحسكة أن حجم مجموع تبرّعات أهالي وأبناء محافظة الحسكة لأشقائهم المتضررين في المحافظات المنكوبة، جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وصل إلى مليار و٤٠٥ ملايين ليرة سورية حتى مساء يوم أمس الخميس.

وأوضح المصدر أن المبلغ المشار إليه، تم تحويله إلى حساب لجنة الإغاثة العليا عن طريق لجنة الإغاثة الفرعية بالحسكة، مشيراً إلى أن اللجان المشكلة على مستوى مدينتي الحسكة والقامشلي، مستمرة في استقبال من يرغب بالتبرع في مبنى المحافظة وفي المركز الثقافي بالقامشلي من التاسعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً وبشكل يومي.



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