17-02-2023
اليابان ستقدم 27 مليون دولار مساعدات لـ تركيا و سوريا
تعهدت الحكومة اليابانية بتقديم 27 مليون دولار كمساعدات إنسانية لتركيا وسوريا، اللتين ضربهما زلزال مدمر الأسبوع الماضي، وأسفر عن وقوع آلاف الضحايا.
وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، في تصريحات الخميس، إن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية طارئة لتركيا وسوريا بقيمة 27 مليون دولار.
وأوضح أنه سيتم تسليم المساعدات للبلدين من خلال برنامج الغذاء العالمي والمنظمات غير الحكومية اليابانية.
وأكد هاياشي أن اليابان تبذل قصارى جهدها من أجل إرسال فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى المنطقة بناء على تجربتها في التعامل مع الكوارث.
وفي 6 فبراير/ شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببا بخسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.
المصدر: وكالة الاناضول
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