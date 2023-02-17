كلنا معكم.. حملة تبرّعات الرياضيين لمتضرّري الزلزال متواصلة

أبدى العديد من الدوريات الرياضية العالمية تضامنه مع ضحايا زلزال سورية وتركيا الذي خلف آلاف الوفيات والمصابين والمشردين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» (UEFA) -تنظيم «دقيقة صمت» في بدايات 20 مباراة من دوريات مختلفة في القارة خلال الأسبوع الجاري، تضامناً مع هؤلاء الضحايا.

وقال اليويفا في بيان «4 مباريات من دوري أبطال أوروبا و8 مباريات في الدوري الأوروبي و8 مباريات أخرى في دوري المؤتمر الأوروبي ستشهد دقيقة صمت تضامناً مع ضحايا الزلازل في تركيا وسورية».

وأضاف البيان «خلال مراسم ما قبل المباراة وأثناء لحظة الصمت، سيتم عرض لافتة تذكارية على أرض الملعب مكتوب عليها رسالة (نحن معكم) باللغتين التركية والعربية».

كما عرضت الرسالة أيضاً من قبل محطات التلفاز وعلى شاشات عملاقة في كل ملعب، إضافة إلى السماح بارتداء شارات الذراع السوداء «وفقاً لتقدير الفرق والحكام» بكل دوري، حسب البيان.

وقدم اليويفا أيضاً تبرعاً «أولياً» بقيمة 200 ألف يورو لدعم الجهود الإنسانية التي عقبت هذه الزلازل.

تضامن كرة السلة

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة السلة (FIBA Europe) تضامنه مع ضحايا هذا الزلزال، ودعا لدعم حملات التبرع للمتضررين.

وقال في تغريدة «نشجع الجميع على المساعدة من خلال التعاون مع صندوقي الطوارئ التابعين لمفوضية شؤون اللاجئين ومنظمة أوكسفام».

وقد نشر هذا الاتحاد القاري روابط حملات جمع التبرعات التي تقودها المنظمات.

تبرعات وحداد

بدوره أعلن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم «الليغا» (League) -في بيان يوم الجمعة الماضي- تقديمه مليون جنيه إسترليني استجابة لنداء الإغاثة الذي أطلقته لجنة طوارئ الكوارث في البلاد لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وقال بيان الليغا إنه «يشعر بحزن عميق إثر الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسورية وأودت بحياة الآلاف من الناس».

كما ارتدى لاعبو ومسؤولو مباريات نهاية الأسبوع الماضي شارات سوداء، تضامناً مع من فقدوا حياتهم وتأثروا بهذه الأحداث المأسوية.

وقد أطلقت لجنة الطوارئ والكوارث المكونة من 15 منظمة بريطانية نداء إغاثة لمساعدة المتضررين من هذه الزلازل.

كما تعهدت الحكومة البريطانية بالتبرع بالمبلغ نفسه الذي ستجمعه الحملة بمقدار 5 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى.

وانضم دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «بوندسليغا»(Bundesliga) لقائمة المتضامنين، إذ نشر بعد ساعات من حدوث الزلزال تغريدة قال فيها «صدمنا من أنباء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية معلناً وقوفه «مع المتضررين وعائلاتهم».

وأوصى البوندسليغا بالوقوف «دقيقة صمت» قبل مباريات الجولة رقم 20 في دوري الدرجة الأولى والثانية، إضافة إلى ارتداء اللاعبين شارات سوداء تضامناً مع ضحايا الزلازل.

وفي إيطاليا، تضامن دوري الدرجة الأولى كرة القدم «إس إي آرآي إي إيه»(Serie A) مع ضحايا الزلزال في تغريدة جاء فيها «دعواتنا وصلواتنا من أجل كل المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسورية».

الكريكت والقدم الأميركية

وفي الولايات المتحدة، دعا الاتحاد الوطني لكرة القدم «إن إف إل» (NFL) مشجعي اللعبة إلى التبرع لمتضرري الزلزال المدمر.

وقبيل مباراة «سوبر بول» النهائية التي جمعت فريقي كانساس وفيلاديلفيا إيغلز مساء الأحد الماضي، تحدثت مذيعة الميدان عن «الدمار الذي لحق بتركيا وسورية اللتين تعانيان من آثار الزلازل التي أودت بحياة الآلاف».

و «نقدم دعواتنا المستمرة ونحث المشجعين على زيارة الموقع المخصص لدعم جهود الإغاثة».

وفي بنغلاديش، وقف فريقا سيلهيت سترايكرز وخولنا تايغرز «دقيقة صمت» قبيل المباراة التي جمعتهما ضمن الدوري الممتاز للعبة الكريكت.

كما عرضت في ملعب «شير بنغلا» الوطني للكريكت شاشة عملاقة كتبت عليها رسالة تضامن تقول «قلوبنا مع تركيا وسورية».

سباق فورمولا-1

تضامن سائقا فريق شركة مرسيدس، لويس هاميلتون وجورج راسل، المشارك في سباق فورمولا-1 للسيارات، مع ضحايا الزلزال عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر هاملتون -عبر حسابه في إنستغرام الذي يتابعه أكثر من 31 مليون شخص- روابط حملات تبرعات لعدة منظمات تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية لمتضرري هذه الزلزال.

كما شارك زميله راسل بعض روابط التبرعات على حسابات وسائل التواصل الخاصة به، مؤكداً أنه «يمكن للجميع صنع الفارق من خلال مساعدة شعبي تركيا وسورية».

يشار إلى أنه فجر 6 شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سورية، بلغت شدة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وآلاف المشردين.

تشرين