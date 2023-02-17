تركي آل الشيخ يبحث عن طفل سوري لتحقيق أمنيته بلقاء رونالدو

ناشد رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، متابعيه على مواقع التواصل بالبحث عن طفل سوري، تمنى في مقطع فيديو مشاهدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وانتشر مؤخرا على الإنترنت، مقطع فيديو لطفل سوري، قال إنه يريد أن يذهب للملعب مع والدته ومشاهدة رونالدو ومصافحته.

وأعاد تركي آل الشيخ مقطع الفيديو المتداول، عبر حسابه بـ”تويتر”، وكتب: “يا ولدي أبشر وأهلا وسهلا فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.

وكان رونالدو قد انضم للنصر في صفقة انتقال حر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى عام 2025.

وشارك في 4 مباريات مع النصر سجل فيها 5 أهداف بينها 4 أهداف في مباراة واحدة وكانت أمام الوحدة.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع التعاون يوم غد الجمعة في الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويملك النصر 37 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويتأخر بـ3 نقاط عن الشباب المتصدر الذي لعب 18 مباراة