هل تسهم الهبة الدولية في إنقاذ الزراعة اللبنانية؟!

كشف وزير الزارعة اللبناني عباس الحاج حسن، أن البنك الدولي خصص 200 مليون دولار، في خطوة لدعم مشروع التحول الزراعي الغذائي الأخضر، ومن أجل التعافي الاقتصادي وتوفير الأمن الغذائي في لبنان.

وجاء ذلك بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، خلال ورشة عمل في مدينة بعلبك بشرق لبنان مع البنك الدولي شارك فيها الحاج حسن، ووزير الصناعة جورج بوشكيان إلى جانب وفد من البنك الدولي، وفاعليات نقابية وزراعية واقتصادية وبيئية.

وأشار وزير الزراعة اللبناني، إلى أن مشروع التحول الزراعي يشكل بوابة الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، لافتاً إلى أنه يستهدف سلاسل الإنتاج والمياه وتأمين الطاقة البديلة، والإرشاد الزراعي وتحسين جودة المنتج اللبناني.

وأوضح أنه تم وضع استراتيجية طوارئ لتأمين الأساسيات في القطاع الإنتاجي الغذائي اللبناني وتوفير الأمن الغذائي، مشيراً إلى أنه “من المعيب علينا أن نبقى نستورد شهرياً 23 ألف طن قمح لنأكل”.

من جانبه شدد الوزير بوشكيان، على التكامل بين العاملين الزراعي والصناعي بتأسيس المصانع الصغيرة والمتوسطة القريبة من المناطق الزراعية ومن المياه، مع إقامة التعاونيات الضرورية أيضاً للتجميع والتبريد والحفظ والتسويق.

من جهتها، لفتت ديما صادر من فريق عمل “صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية” الحكومي، إلى أن الأزمات التي يعيشها لبنان متعددة ومترابطة وغير مسبوقة بقساوتها وانعكاساتها، في ظل تقلص الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع نسبة البطالة.

وأكدت أهمية القطاع الزراعي الغذائي الذي يؤمن الدخل لحوالي 20 % من اللبنانيين، كما يشكل حالياً نحو 17% من الصادرات.

وقالت: إن الحكومة تعمل مع البنك الدولي لإعداد برنامج للاستثمارات لخلق فرص عمل في كل من شمال وجنوب وشرق لبنان، بالاستناد إلى استراتيجية وزارة الزراعة بهدف ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والبيئية.

ويشهد لبنان منذ عام 2019، أزمة اقتصادية ومالية حادة، صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ 19