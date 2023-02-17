تقدير أضرار الزلزال السوري بحدود 3 إلى4 مليار دولار

قال الباحث الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري إن تقديرات أضرار الزلزال لاتقل عن 3 إلى4 مليار دولار ، علماً أنه شكَّل عامل ضغط جديد على الاقتصاد السوري.

وأضاف: يظن الناس أن هناك مليارات الدولارات من المساعدات وصلت إلى سورية ، وبالتالي أصبحوا يشككون بنمط توزيعها ، وهذا غير صحيح ، لذلك نطالب الحكومة السورية أن تكون شفافة لأبعد درجة بالإعلان عن المساعدات وكيفية التصرف بها.

وتابع: لا أعتقد أن خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال جاهزة ، حيث يوجد حالة تريُّث لاكتشاف كيف يمكن أن يحصل تجميد للعقوبات الاقتصادية على سورية ، لأن دول كثيرة تخاف من المساهمة في الإعمار بسبب قانون قيصر.

وعملية إعادة الإعمار تستلزم تدخُّل دول كبرى مثل الصين فهي دولة قادرة على بناء وحدات سكنية مقاومة للزلازل ، على وجه السرعة ، بما يساهم في توطين الملايين الذين شُرِّدوا من بيوتهم بفعل الزلزال.

و كان هناك رأي أنه يجب إعفاء الموبايلات من الجمركة ، لكن وزارة الاتصالات ردَّت بأن هذا غير ممكن حالياً ، علماً أن كثير من المتضررين بفعل الزلزال فقدوا أجهزتهم الخلوية.

و يوجد نوع من بطء الاستجابة في المتطلبات المدمرة للزلزال ، وأنا لا أؤمن بلجنة عليا للإغاثة فقط ، إنما وجود غرفة عمليات بصلاحيات كبيرة.

ومازلنا نعمل وكأننا في العقل الحجري والروتيني

حيث اضطر شخص منزله متشقق ، لدفع 5 آلاف كي يقدِّم طلب و 2000 ليرة طوابع.

ولجنة السلامة تغلق أبنية آيلة للسقوط مباشرة دون منح الأهالي بضع ساعات لإخراج الأشياء الثمينة ،علماً أن البناء قد لايسقط بشهرين.



أرابيسك