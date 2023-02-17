انفجار موقد نار بالقرب من وزير الصحة التركي

17-02-2023

انفجار موقد نار بالقرب من وزير الصحة التركي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لانفجار مدفأة بالقرب من وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أثناء تفقده إحدى المستشفيات الميدانية.

وانفجرت المدفأة بالقرب من الوزير، في مدينة هاتاي التركية، يوم الأربعاء، أثناء تحدثه مع العاملين الصحيين، وفقا لصحيفة "جمهورية" التركية.

ولم يتعرض وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، لأي إصابات، جراء الانفجار، وفقا لتغريدة من الصحفي، آدم ميتان، على "تويتر" قال فيها: "لقد تحدثت إلى الفريق المقرب من قوجة، وأفادوا أنه لا توجد مشكلة".

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