عائلة سورية ثانية تنعى 26 من أفرادها قضوا بالزلزال

يوماً بعد يوم بدأت تتكشف الأرقام الكارثية لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، حيث خلّف عشرات الآلاف القتلى والجرحى، فضلاً مئات آلاف القصص المأساوية الموجعة.

وباتت تلك القصص لا تعد ولا تحصى بسبب ما خلفه الزلزال من كارثة إنسانية فاقمت من معاناة الناس وخاصة السوريين وزادت إلى أوجاعهم وجعاً آخر.

26 شخصاً من عائلة واحدة

ومن جملة تلك القصص، وفاة 26 شخصاً من أسرة واحدة في مدينة كركخان في ولاية هاتاي جنوب تركيا، بعدما تهدمت بيوتهم عليهم إثر الزلزال المدمر الذي وقع في 6 شباط/فبراير الجاري.

ونشر أحد أقارب الضحايا نعياً لـ26 فرداً من عائلة الخطاب، حيث تم انتشالهم من تحت الأنقاض وركام المباني المهدمة في المدينة التي كانوا يعيشون فيها.

وقبل أيام تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ مقتل 51 شخصاً في مدينة عزمارين بريف إدلب من عائلة غنام، حيث تم انتشالهم من تحت أنقاض منازلهم المهدمة.



وكالات