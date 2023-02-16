أبرز ما قاله الرئيس الأسد حول تداعيات الزلزال

قال الرئيس بشار الأسد في كلمة عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا إن “الوطن هو المنزل.. وحمايتُه واجبٌ بغض النظر عن نوع وحجم التحدي وبغض النظر عن الإمكانيات”.

الرئيس الأسد وفي كلمة متلفزة أكد أن “سوريا لم تكن منطقة زلزال على مدى قرنين ونصف ولم تكن مجهزة للزلازل”، مشيراً إلى أن “المساعدات العاجلة التي وصلت من الدول الصديقة والشقيقة ساهمت في تخفيف آثار الزلزال”، مؤكداً أن “ما سنواجهه من آثار خلال السنوات المقبلة لن يختلف عما واجهناه خلال الأيام الماضية”.

وأضاف “لم يكن المشهد غريباً عن أي منا وقد لمسناه خلال الحرب على سوريا وأتى بعد 12 عاماً من الحرب والحصار”، مبيناً أن “الحرب التي استنزفت الموارد وأضعفت الإمكانيات أعطت المجتمع السوري الخبرة للتعامل مع الزلزال”.

وتابع حديثه قائلاً إن “المهم امتلاك رؤية وطنية لمواجهة تداعيات الزلزال”، مشيراً إلى أن “المؤسسات الحكومية بدأت على توفير المساكن المؤقتة وتتم تأسيس صندوق لدعم المتضررين”.

وأردف قائلاً: “نعمل على إصدار تشريعات واتخاذ إجراءات لتخفيف التداعيات بالإضافة إلى أفكار أخرى سيعلن عنها من قبل المؤسسات المعنية.. هل يمكن أن ننسى أولئك الذين استنفروا غِيرة وحرصاً للدفاع عن الصورة الحقيقية لمجتمعنا في وسائل الإعلام والتواصل المختلفة، ولم يسمحوا للصورة المشوهة التي حاول البعض تسويقها للمساس بسمعتنا كمجتمع، للأخلاق فيه وللتعاضد والغيرية القيمة الأعلى على المستوى الفردي والجماعي”.

وتوجه الرئيس السوري بالشكر إلى الدول التي وقف مع سوريا منذ الساعة الأولى للكارثة من عرب وأصدقاء ولفرق الإنقاذ التي تم إرسالها.

وختم حديثه بالقول: “ما نتعلمه من هذه التجربة القاسية هو الإيمان بقدراتنا الذاتية الكبيرة”.