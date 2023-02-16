القبض على مروج مخدرات بجرمانا

بالمتابعة والمراقبة لأحد تجار المواد المخدرة في مدينة (جرمانا) تمكن فرع الأمن الجنائي بريف دمشق بعد نصب الكمين اللازم من إلقاء القبض على شخص يدعى (عصام . م) أثناء قيامه بتسليم مواد مخدرة للمدعوة (فاطمة . ح) كما تم إلقاء القبض على المذكورة وإحضارهما إلى مركز الفرع.

بالتحقيق مع المقبوض عليه (عصام) اعترف بإقدامه على ترويج المواد المخدرة ووجود كمية من المواد المخدرة ضمن غرفة سرية على سطح منزله في حي كفر سوسة بدمشق.

وبتحري المنزل أصولاً عثر فيه على (ميزان الكتروني لوزن المواد المخدرة وكمية من المواد المخدرة تقدر بحوالي ستة كيلو غرامات من مادة الحشيش المخدر وكمية من الكوكائين والكريستال والمارجوانا المخدرة وحبوب الكبتاغون والزولام والترامادول المخدرة ) ،وبتدقيق وضع المقبوض عليه تبين وجود خمسة إذاعات بحث بحقه بجـ.رائم (المخدرات والتزوير).

تم مصادرة المواد المخدرة والتحقيقات مازالت مستمرة وسيتم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.