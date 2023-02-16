16-02-2023
البحرين: اعتقالات في ذكرى 14 فبراير
اعتقلت البحرين أشخاصا قالت إنهم شاركوا في تظاهرات مناوئة للحكومة بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة 14 فبراير.
واعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها اعتقلت «خلال الأيام الأخيرة، 16 شخصا إثر مشاركتهم في ارتكاب أعمال وممارسات مخالفة للقانون ، بهدف إثارة الفوضى والتخريب»، على حد زعمها.
وقالت إنها أحالت المقبوض عليهم إلى النيابة.
وكانت البحرين قد شهدت الأيام الماضية احتجاجات واسعة أكدت على المطالبة بوضع حد لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة والثروة ونددت بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
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