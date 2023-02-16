محادثات أمريكية - إيرانية بوساطة من دولة عربية

أفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات غير مباشرة مع إيران بوساطة كل من قطر وبريطانيا.

وأضافت الوكالة أن المباحثات تتعلق بتبادل محتمل للأسرى، فيما أسمته محاولة لتأمين إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المسجونين في إيران.

وقالت الوكالة الأمريكية نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تذكرها، إن المفاوضات أحرزت تقدماً، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي أم لا.

وأوضحت أن ما قالت إنه ضغط من البيت الأبيض، قد أتى بعد شهور من المفاوضات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والتي تعثرت بعد إعلان الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة ضد طهران بسبب تسليمها طائرات مسيّرة إلى روسيا.

وأضاف المصدر أن مباحثات الجانبين، تأتي كذلك في سياق معادلة تمت مناقشتها سابقاً، تعود إلى عام 2021، يمكن أن تشمل تبادل أسرى محتمل، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية المحظورة حالياً بسبب العقوبات الأمريكية.

ونبه إلى أن الأموال الإيرانية التي من المرتقب أن يفرج عنها ستسمح فقط بشراء الغذاء أو الأدوية أو غيرها من الأغراض الإنسانية، وفقاً للعقوبات الأمريكية الحالية ضد إيران.

كما أشار إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين والإيرانيين بحثوا في المناقشات الترتيبات المحتملة لكيفية تحويل الأموال المجمدة، مع احتمال أن تشرف دولة ثالثة مثل قطر على التحويل.