تركيا.. الزلزال حرّك القشرة الأرضية 7,3 متر

نقلت وكالة الأناضول التركية عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" تقريراً، يفيد بأن القشرة الأرضية تحركت بمقدار 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

وقالت "آفاد" على لسان متحدثها أورهان تتار في مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء إن "قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

وأضاف: "حسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش".

وشدد أن الزلزال المزدوج ضرب مساحة واسعة من تركيا تعد أكبر من مساحة العديد من البلدان في العالم.

وأردف: "نحن نواجه وضعاً غير عادي، والعدد الإجمالي للهزات الارتدادية حتى الآن بلغ 3858".

وأشار إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي تراوحت قوتها ما بين 3 و 4 درجات على مقياس ريختر بلغ 1253، في حين بلغ عدد الهزات الارتدادية ما بين 4 و 5 درجات على مقياس ريختر 394.

ولفت أن عدد الهزات الارتدادية التي بلغت قوتها ما بين 5 إلى 6 درجات بلغ 38، مبيناً أن هذه الهزات "كبيرة جداً".