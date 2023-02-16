رئيس جامعة تشرين: دور مباشر لتخفيف تداعيات الزلزال عن الأفراد والمنشآت

قررت وزارة التعليم العالي استئناف الامتحانات لكافة الجامعات على أن تكلف الأخيرة بوضع البرامج الامتحانية وتنظيم عملية الدوام.

وتواصلت الوطن مع رؤساء الجامعات للوقوف عند المواعيد الدقيقة لاستئناف الامتحانات بما في ذلك السنة التحضيرية، وعليه تستأنف جامعة دمشق امتحاناتها ب ٢١ الشهر الجاري، وجامعة البعث ب ٢٠ الشهر، أما جامعات تشرين وطرطوس وحلب وحماة فتستأنف امتحاناتها ب ٢٥ الشهر.

وتبدأ جامعة الفرات امتحانات اعتباراً من الأحد القادم.

وفي سياق متصل كشف رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان أن هناك معالجة لموضوع التأخر بمنح المصدقات الجامعية لمرحلتي الإجازة والدراسات العليا، مبيناً توجيه الكليات بتسهيل إجراءات منح كشوف العلامات وتبسيط الإجراءات، كما أنه بإمكان الطلاب الحصول على إشعار التخرج بشكل مباشر وبموجبه يمكنه تقديمه إلى أي جهة.

وأكد الجبان أن هناك تأخراً حصل بسبب وضع «اللصاقة الأمنية» مع استكمال تنفيذ العقد الخاص باللصاقة ليصار إلى معالجة الأمر حتى نهاية الشهر الجاري بشكل كامل.

وحسب رئيس الجامعة فإنه سنوياً هناك أكثر من 30 ألف مصدقة دراسية بإجمالي عدد الخريجين في كليات، وفروعها في درعا والسويداء والقنيطرة، مع متابعة تبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح الوثائق، علماً أن الأمر يختلف من كلية إلى أخرى حسب عدد وكثافة الطلاب والكادر المتواجد، علما أن جامعة دمشق طبقت العلامة الأمنية لجميع المصدقات حماية لها من التزوير.

وقال الجبان: يمكن عند الضرورة القصوى الحصول على الشهادة الجامعية «الكرتون»، منوها بمتابعة كوادر الجامعة وشؤون الطلاب المركزية لوثوقية ودقة المصدقات الجامعية والوثائق الطلابية.

وعن حراك الجامعة لمساندة ومؤازرة المحافظات المتضررة من الزلازل، أكد الجبان تشكيل فرق عمل بمختلف التخصصات، مؤكداً أن مساندة المحافظات لا يغني الجامعة على الإطلاق للقيام بدورها في كليات جامعة دمشق ومختلف الأنشطة، منوها بأن هناك استنفاراً لجميع مفاصل الجامعة لمتابعة مختلف الأعمال الخاصة بالجامعة.

وقال: ألغت الجامعة الاحتفالات الخاصة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس جامعة دمشق وتم الاقتصار فقط على النشاطات العلمية والثقافية في الكلية مع متابعتها من المختصين.

وكشف رئيس الجامعة عن التوجيه بمنع أي مظاهر احتفالية والمبالغة بها خلال مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.

ولفت إلى أن هناك مستوى علمي للمقررات خلال الامتحانات الجامعية عند استئنافها بـ21 الشهر الجاري، وأن أي قرار بتأجيل إضافي هو من اختصاص وزارة التعليم العالي لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب في حينه.

وعلى صعيد جامعي متصل، واستجابة لمطالب الطلاب عبر «الوطن» قررت وزارة التعليم العالي تمديد مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين المقبولين في برامج التعليم المفتوح والطلاب القدامى في الجامعات الحكومية السورية حتى الثلاثاء 28 الشهر الجاري.

وحول الإجراءات المتخذة من جامعة تشرين فيما يخص الاستجابة للزلزال، أكدت الجامعة سلامة جميع الأبنية فيها بعد قيام كوادر مختصة بجولات ميدانية وتقييم الحالة الإنشائية للمباني بعد الزلزال.

وقدم مجلس جامعة تشرين تقييماً شاملاً لكل الأبنية في الجامعة والمدينة الجامعية حيث أكدت التقارير عدم وجود أي خلل في العناصر الإنشائية بما يؤثر في السلامة، وتعمل الجامعة على إصلاح بعض الأضرار غير الإنشائية.

وأعلنت الجامعة استئناف الامتحانات الإثنين المقبل بعد إزاحة البرامج الامتحانية لمدة أسبوعين بسبب الزلزال، كما قرر المجلس تأجيل امتحانات التعليم المفتوح لغاية 12/3.

وطلب رئيس الجامعة الدكتور بسام حسن سرعة الاستجابة من كل الكوادر في الجامعة وقيام كل الكليات والمعاهد ومديرية الشؤون الهندسية بدور تطبيقي مباشر على ارض الواقع وفق اختصاص كل كلية وبما يضمن التكامل المباشر مع الجهات المعنية ويسهم في تخفيف تداعيات الزلزال عن الأفراد والمنشآت.

وأشار رئيس الجامعة إلى تشكيل لجان وفرق عمل ميدانية تعمل على امتداد المحافظة لتقييم الحالة الإنشائية للمباني والبنية التحتية بالتعاون مع محافظة اللاذقية، لافتاً إلى أن ما تعرضت له سورية بسبب الزلزال فرض التركيز على مفهوم إدارة الكوارث وكيفية الاستجابة لها ولتداعياتها والحد من تأثيراتها أو تقديم دراسات وأبحاث هندسية للمباني تحد من آثار الزلازل بعد معاينة الأماكن الأكثر تضرراً بالزلزال.

يشار إلى أن الجامعة شكلت في كلية الهندسة المدنية 10 لجان، وفريق مراقبة مساحية، وفريقاً توثيقاً أثرياً، وفريق GIS، وفريق عمل سدود ومنشآت مائية، وفريق عمل مرافئ ومنشآت شاطئي، يشارك فيها كل مهندس يتم تكليفه من رئيس اللجنة سواء كان من العاملين أو طلبة الدراسات العليا أو التخرج.

وكانت أعلنت جامعة حماة تأجيل امتحانات التعليم المفتوح في برنامجي التسويق والتجارة الإلكترونية في كلية الاقتصاد وبرنامج رياض الأطفال ودبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية إلى الأحد 5 الشهر القادم.

الوطن