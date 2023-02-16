الليرة اللبنانية تهوي إلى مستوى جديد!

في أكبر انهيار لها في تاريخ البلاد، سجلت الليرة اللبنانية تراجعاً كبيراً أمام الدولار، حيث تجاوز سعر صرف الدولار بالسوق السوداء 73 ألف ليرة.

وسجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء الثلاثاء، ما بين 73200 و73700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وفي تعاملات الصباح، تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بين 69000 ليرة و69200 ليرة، بحسب منصة “lirarate”.

وهوت الليرة بشدة منذ انهيار مالي في 2019، بعد فساد استشرى لعقود إضافة إلى إسراف في الإنفاق وسوء الإدارة من قبل النخبة الحاكمة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتزايد الفقر المدقع.

وفي أول شباط، خفّض لبنان سعر الصرف الرسمي لليرة لأول مرة منذ 25 عاماً أمس الأربعاء بنسبة 90 %، ومع ذلك فإن السعر الرسمي الجديد، لا يزال بعيداً عن السعر الأقل كثيراً في السوق الموازية.

وأكد مصرف لبنان المركزي السعر الرسمي الجديد عند 15 ألف ليرة للدولار، وألغى سعر 1507.5 ليرة للدولار، الذي ظل دون تغيير لعقود قبل الانهيار.

ويعد توحيد أسعار الصرف المتعددة، من بين المطالب العديدة التي اشترطها صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، من شأنها أن تساعده على الخروج من الأزمة.

لكن صندوق النقد قال العام الماضي: إن التقدم الذي يتحقق في تنفيذ تلك المطالب لا يزال “بطيئا للغاية”، مع عدم تنفيذ أغلبها على الرغم من خطورة الأزمة التي تمثل أكثر مراحل زعزعة الاستقرار في لبنان، منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وسيتم تطبيق سعر الصرف الرسمي الجديد على عمليات سحب محدودة بالعملة المحلية من الحسابات المصرفية بالدولار، التي لم يتمكن المودعون إلى حد كبير من السحب منها بالعملة الأجنبية منذ 2019.

في غياب الإصلاحات لتعويض خسائر تكبدها القطاع المالي في لبنان مقدرة بنحو 70 مليار دولار، تحمّل المودعون العبء الأكبر للانهيار، إذ تم تجميد مدخراتهم بالعملة الأجنبية أو اضطروا للسحب بالليرة مع تحمل خسائر فادحة.