نادي تشرين يطالب بتأجيل النشاطات الرياضية أربعين يوماً

أصدر نادي تشرين لكرة القدم، بياناً رسمياً، اليوم الأربعاء، يطالب فيه اتحاد الكرة بتأجيل إقامة أي نشاط رياضي محلي لمدة لا تقل عن 40 يوماً.

وفي الوقت نفسه، أكد تشرين "حامل لقب الدوري السوري في المواسم الثلاثة الماضية "على التوالي"، أنه جاهز للمشاركة في البطولة العربية للأندية المقبلة، التي ستنظم تحت مسمى "كأس الملك سلمان للأندية الأبطال".



وذكر بيان لنادي البحارة عبر صفحته على موقع فيسبوك: "بناء على قرار الاتحاد العربي لكرة القدم بإقامة بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال في الدول العربية، وبما أن نادي تشرين هو بطل الدوري السوري 3 مواسم متتالية، فإننا نؤكد على جهوزيتنا التامة للمشاركة، كما نؤكد أحقيتنا بهذه المشاركة عن باقي الأندية في الدوري".

وأضاف البيان: "بناء على المصاب الجلل الذي أصاب مدينتنا بعد الزلزال المـ. ـدمر، فإننا في مجلس إدارة نادي تشرين وبسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها سكان المحافظة عامة وكوادر النادي خاصة، وعدم جاهزية الأماكن التدريبية نظراً لتخصيصها كمراكز إيواء رسمية، فإننا نطلب تأجيل إقامة أي نشاط رياضي محلي لمدة لا تقل عن 40 يوماً".

وكان نادي تشرين قد استضاف ضمن منشآته، عدداً من المتضررين جراء الزلزال المـ. ـدمر الذي أصاب البلاد في 6 شباط/فبراير الجاري، كما أعلن منذ أيام، عن ترحيل الأهالي من مقره إلى المدينة الرياضية ومراكز الإيواء الرسمية.