كم بلغت عدد المنازل المدمرة في جبلة واللاذقية.. ؟!

أكد المهندس “أحمد قناديل” رئيس مجلس مدينة جبلة أن “عدد المنازل المدمرة جراء الزلازل 65 منزلاً موزعة بين مدينة جبلة واللاذقية وريفها وعدد الأبنية المتضررة بشكل كامل 20 بناء، وتبيّن وجود 10 أبنية بحاجة للإزالة بشكل فوري، والعمل مستمر للكشف على باقي الأبنية”.

“قناديل” أوضح أن “كل 10 مباني يوجد ما بين 7-8 منازل لديها تشققات بسيطة جداً ويمكن لساكنيها العودة ولايوجد فيها أي شيء يدعو للقلق والخوف، أما المباني المتبقية والتي نسبتها 2-3% فتعاني من الضرر في البيتون أو الجدران أو قابلة للانهيار”.

وأشار إلى استنفار جميع الدوائر الخدمية في عمليات البحث وإغاثة العائلات المتضررة التي تم تأمينها في مراكز إيواء مجهزة في مدينة جبلة.

وبيّن تشكيل مجموعة من اللجان في محافظة اللاذقية، وتضم كل لجنة مهندساً من نقابة المهندسين، ومهندساً من الشركة العامة للاستشارات الفنية، ومهندساً من مجلس مدينة اللاذقية، كما تم تخصيص كل حي بلجنة تقوم بالكشف على الأبنية بالتنسيق مع مختار الحي، والذي بدوره يقوم بتسجيل أسماء المتضررين.



”كيو ستريت”