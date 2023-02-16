مصرع فريق كرة طائرة بالكامل في زلزال تركيا

أكدت شبكة cnnturk التركية، عدم نجاة أي شخص من فريق كرة الطائرة المكون من 35 شخصا، والتابع لكلية معارف غازي فاماغوستا التركية للفتيات والفتيان.

وبات فندق غراند إيزياس، الواقع في مدينة أديامان، جنوب شرقي تركيا، بمثابة مقبرة جماعية للفريق بأكمله.

وقالت الشبكة: “الفريق بالكامل فقد حياته في كارثة الزلزال. وتم العثور على جثثهم في المدينة التي أتوا إليها من أجل خوض مباراة”.

وأوضحت أنه لم ينج أحد من عناصر الفريق، الذي يتكون من 28 لاعبا من طلاب إحدى المدارس، فضلا عن ثمانية إداريين ومدربين.

وتؤكد الشبكة أن جميع أفراد الفريق حوصروا تحت الأنقاض، وصمدوا لعدة أيام قبل أن يعلن عن وفاتهم.

وتبلغ أعمار لاعبي الفريق بين 12 إلى 14 عاما، وكانوا يقيمون منذ أيام في فندق إيزياس، المكون من سبعة طوابق، والذي انهار بالكامل بفعل الزلزال "المدمر" الذي ضرب جنوب البلاد



